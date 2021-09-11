В ЗСУ жорстко відреагували на навчання військових Білорусі і РФ: розвідка України все відстежує

В ЗСУ жорстко відреагували на навчання військових Білорусі і РФ: розвідка України все відстежує

Наєв запевнив, що загрози підготовки РФ до агресії щодо України наразі не зафіксовано.

Розвідувальні органи України стежать за спільними навчаннями Росії і Білорусі "Захід 2021", а військові керівники країни обізнані з ситуацією.

Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив в етері "Свободи слова Савіка Шустера".

"Ці навчання задекларовані, як спільні навчання Збройних сил Російської Федерації і Збройних сил Республіки Білорусь, вони проходять на відомій кількості полігонів, нам відомо кількість цих військ", - вказав він.

За словами Наєва, на чотирьох полігонах Білорусі здійснено накопичення Збройних сил РФ чисельністю 2,5 тис. військовослужбовців, є "невелика кількість" бронетехніки і авіаційної техніки.

"Усі розвідувальні органи України, які мають відповідні сили і засоби, здійснюють отримання розвідувальної інформації, - наголосив він. - ЗСУ завершили підготовку певних адекватних дій, у нас є військові частини, які перебувають в різних ступенях готовності, ми завершили планування, сили і засоби до адекватного реагування щодо посилення оборони державного кордону готові".

Наєв зазначив, що уздовж державного кордону розгорнуті сили і засоби протиповітряного прикриття, а саме радіотехнічні війська, а Державна прикордонна служба України збільшила кількість нарядів.

"Зенітно-ракетні війська, винищувальна авіація отримали відповідні завдання, перебувають також у відповідних ступенях бойової готовності, - сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ. - Ми знаємо, коли, що і які адекватні заходи зробити".

Водночас, за його словами, "безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, також відповідних підготовчих заходів щодо агресії до України", не зафіксовано.

"Легенда, яка офіційно делегована Міністерством оборони РФ і Генеральним штабом Збройних сил РФ, звучить так, що збройні сили союзницької держави будуть боротися з незаконними збройними формуваннями, які перебувають на території союзницького держави", - зауважив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв додав, що за офіційною легендою навчань Україна розглядається як нейтральна держава. "Але все це офіційно, відповідно, ми дорослі люди, які оцінюють не лише те, що нам говорять, а й те, що є підтекстом", - підкреслив він.

Як повідомлялося, спільні російсько-білоруські навчання "Захід 2021", які відбуваються поблизу кордону України, несуть потенційну небезпеку та є проявом постійної загрози з боку країни-агресора. Україна це враховує, тож в разі потреби використовуватимуться будь-які інструменти, щоб відповісти.

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