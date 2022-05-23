В звільнених від окупантів населених пунктах Харківщини знайшли тіла 63 окупантів

На звільненій Харківщині ЗСУ зібрали 63 тіла російських солдатів.

Їх планують обміняти на українських полонених військовослужбовців, або ж тіла загиблих українців.

Про це повідомляє "Громадське".

Як розповів капітан ЗСУ Антон Іванніков, команда українських військових шукає та збирає тіла загиблих окупантів на звільнених територіях. З Циркунів, Малої Рогані та Ольхівки Харківської області зібрали 63 тіла. На них склали опис і відправили на зберігання в один із рефрижераторів "Укрзалізниці" в Харкові.

"Далі їх будуть міняти на наших хлопців живих або на тіла наших хлопців. Управління військово-цивільного співробітництва Генштабу вирішує ці питання. Є документи, написи на ременях або шеврони. Тіла здебільшого обгорілі, вони без голів, без кінцівок, буває таке, що є пів тіла", — говорить Іванніков.

Він додає, що з тілами працює спеціальна комісія. Їх оглядають, описують, беруть ДНК та вносять дані в єдину базу, щоб можна було ідентифікувати цих людей, якщо хтось по них звернеться. Їх знаходять завдяки військовим, які вказують, де саме були бойові дії.

З-поміж 63 тіл вдалося ідентифікувати приблизно 15%. Здебільшого це росіяни.

"10-15 чоловіків — “Л/ДНР”. Також серед цих тіл є військовий льотчик, у якого були порізані стропи. Він катапультувався, але не зміг приземлитись, бо стропи парашута були зрізані їхніми ж збройними силами. Плануємо забрати ще 4 тіла — вони просто валяються на позиціях, — каже Іванніков.

Також він розповів, що в Малій Рогані знайшли 5 спалених і закопаних тіл.

"Самі своїх спалили", — пояснює військовий.

За його словами, здебільшого окупанти гинуть в результаті обстрілів та осколочних поранень. Знайшли також тіло окупанта, який застрелився, бо не хотів бути взятим в полон.

Іванніков зауважує, що російські військові тіла своїх загиблих не забирають, тож це робота українських сил.

"Від цієї роботи залежить або життя наших військових, яких ми можемо обміняти, або повернення наших хлопців мертвих", — додав капітан.

Нагадаємо, що на Київщині і зараз "загублені" росіяни здаються в полон, а на територіях виявляють все нові тіла вбитих ними людей.

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