У Житомирі неповнолітню використали спецслужби РФ для підготовки теракту: подробиці справи

Нацполіція та СБУ запобігли теракту в Житомирі, до якого спецслужби рф залучили неповнолітню

В одному зі спальних мікрорайонів Житомира запобігли теракту, який, ймовірно, готувався російськими спецслужбами із залученням неповнолітньої особи. Поліція повідомляє, що 16-річна дівчина, мешканка Бердичева, під контролем кураторів виготовила та розмістила саморобний вибуховий пристрій поблизу багатоповерхівок.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як зазначають правоохоронці, їм вдалося своєчасно викрити наміри ворога, знешкодити небезпечний пристрій та уникнути жертв серед цивільного населення.

«Попередньо встановлено, що неповнолітня жителька Бердичева погодилася виконати завдання, сподіваючись отримати гроші. Вона виготовила саморобний вибуховий пристрій у Житомирі в орендованій квартирі. Згодом замаскувала його в безлюдному місці неподалік багатоповерхівок та встановила телефон для контролю за підривом. Агенти РФ мали намір обманом заманити туди конкретних жертв та здійснити детонацію», — зазначили в поліції.

За даними поліції, дівчина розповіла правоохоронцям про задуми ворога. Завдяки цьому, вони змогли оперативно обмежити доступ до потенційно небезпечної території та знайти пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Житомирщини застосували контрольований підрив для знешкодження саморобного вибухового пристрою.

«Слідчі УСБУ в області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України — готування до терористичного акту. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства відповідальність за такі злочини настає з 14 років, а покарання — позбавлення волі строком від 5 років до довічного ув’язнення», — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна трьом учасникам агентурної групи ФСБ: місцевій депутатці та її двом дітям. Їх Служба безпеки України викрила ще у червні 2024 року на коригуванні ударів по Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб щодо здійснення масштабних терактів у столиці. Зловмисники планували підриви в київському метро, у великих торгово-розважальних центрах та замовні вбивства відомих українців.