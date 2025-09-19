ТСН у соціальних мережах

674
1 хв

У Житомирі на смерть збили прокурора: що відомо

На пішохідному переході автомобіль збив прокурора, який від зазнаних травм помер у лікарні.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ДТП

ДТП / © Національна поліція Житомирської області

Увечері 18 вересня в Житомирі на вулиці Чуднівській сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув прокурор.

Про це 19 вересня повідомила поліція Житомирської області.

За офіційними даними, 23-річний житель Житомира, керуючи автомобілем Volkswagen CC, здійснив наїзд на 51-річного чоловіка. Потерпілого ушпиталили до реанімаційного відділення обласної лікарні, однак уночі він помер.

В Житомирській обласній прокуратурі уточнили, що загиблий — Руслан Чорноус, прокурор Чуднівської окружної прокуратури.

Чорноус працював в органах прокуратури від 2019 року: спершу у Новоград-Волинській місцевій, а згодом — у Чуднівській окружній прокуратурі. Колеги згадують його як професійного та людяного фахівця, відданого своїй справі.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водія затримали у встановленому законом порядку.

«Якщо ви стали очевидцем події, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, або володієте іншими даними, що можуть допомогти слідству, просимо звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області», — закликали в поліції.

Нагадаємо, у Львівській області ввечері 18 вересня лоб у лоб зіткнулися мотоцикл Honda RCX та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У ДТП загинув водій двоколісного транспорту.

