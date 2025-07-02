Вибух у Житомирі / © ТСН

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У Житомирі пролунав потужний вибух, попередньо повідомлялося, що на АЗС або біля неї.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Вибух на околиці Житомира / © Суспільне

За інформацією «Житомир.info», інцидент стався на одній з АЗС на східній околиці міста в напрямку села Глибочиця. Рух транспорту Житомирською трасою ускладнений.

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Дата публікації 18:41, 02.07.25 Кількість переглядів 755 У Житомирі пролунав вибух

Тривоги не було

Зауважимо, що повітряної тривоги на час вибуху в області не було. Моніторингові чати та Повітряні сили не публікували жодних повідомлень про небезпеку в регіоні.

Ніхто не каже, де точно стався вибух. Як повідомили ТСН.ua у ДСНС, вибух попередньо стався не на АЗС, хоча є інформація і про руйнування, проте підтвердження цього наразі немає.

Перша версія — виробничий склад

Сільський голова приміського села Глибочиця Сергій Сокальський сказав у коментарі «Суспільному. Житомир», що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

«Пошкоджено багато житлових приватних будинків. Навколо багато скла, диму. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі», — сказав Сергій Сокальський.

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Житомирська міська рада пізніше заявила, що на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці.

«Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Інформація оновлюватиметься», — лаконічно відреагували у міськраді.

Згоріли будівлі і, ймовірно, автобус

У Мережі згодом опублікували нові кадри з місця вибуху, які знімали люди, що проїздили повз.

Зокрема, в Мережі шириться непідтверджена інформація, що міг згоріти автобус.

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З опублікованих кадрів наразі важко судити, чи це правда. Офіційної інформації про це нема.

Видно, що будинки навколо зазнали значних пошкоджень.

Дата публікації 19:16, 02.07.25 Кількість переглядів 901 Момент вибуху АЗС на трасі Житомир-Київ потрапив на відео

На місце мчать швидкі: що відомо про постраждалих

Директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради Віктор Гриньов заявив «Суспільному», що на місце події поїхали аж 20 карет швидкої.

«Попередньо багато поранених, бо були 2 потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі», — розповів Віктор Гриньов.

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За його інформацією, госпіталізовано 2 жінок, проте постраждалих може бути більше.

© Труха

Перша інформація про загиблих

Станом на 20:20 відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб. Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога», — сказав він.

Віталій Бунечко. Колаж ТСН

Рух трасою Київ — Чоп поблизу Житомира перекрито: де об’їжджати

У патрульній поліції Житомирщини повідомили, що через вибух і пожежу рух на трасі Київ — Чоп біля Житомира в обох напрямках перекритий.

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У напрямку Рівного здійснюється об’їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

У напрямку Києва об’їзд здійснюється через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине, виїзд через село Теснівка на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп.

Або ж на 140 км (розв’язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівка на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп.

Місцевих просять зачинити вікна

Житомирська ОВА просить жителів Житомира та навколишніх сіл зачинити вікна через сильну пожежу внаслідок вибуху.

В ОВА радять:

зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПІД ЖИТОМИРОМ ВИБУХИ НА АЗС! Київська траса перекрита!

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Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині дитина постраждала від вибуху невідомого предмета.