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Вадатурський планував поїздку до Туреччини щодо перемовин із експорту зерна: подробиці загибелі Героя України

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Вадатурський планував поїздку до Туреччини щодо перемовин із експорту зерна: подробиці загибелі Героя України

Голова Миколаївської обласної ради розповіла про плани бізнесмена, які він вже не зможе здійснити.

Миколаївський бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський, який загинув унаслідок обстрілу росіянами його будинку, збирався їхати до Туреччини, щоб обговорити експорт зерна із чорноморських портів в умовах війни.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в ефірі 24 каналу.

За її словами, смерть Вадатурського могла бути не випадковою, а прицільною та запланованою.

"Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку Росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею", - зазначила Замазєєва.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

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