Вагітна у 16: на Закарпатті мати вигадала справжній детектив, щоб приховати пологи доньки

Вагітна у 16: на Закарпатті мати вигадала справжній детектив, щоб приховати пологи доньки

Жінка боялася осуду односельців.

У Закарпатській області мати вирішила приховати, що її 16-річна донька стала мамою і у неї були пологи та вигадала для цього справжній детектив.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги 8 січня.

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Подія сталася на Різдво. "7 січня о 16.33 на диспетчерський пульт Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада № 907 у складі фельдшерки та водія миттєво прибула на місце події", - розповіли у центрі.



Жінка, яка викликала "швидку", провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття - нібито знайшла немовля у картонній коробці.

Утім медики одразу помітили, що немовля було переодягнуте і, на диво, спокійне.

Фельдшерка оглянула дитинку, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Згодом прибула й поліція, яка і розібралася, як все було насправді.

Як виявилося, історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки.

"16-річна дівчина народила ще зранку 7 січня, але через побоювання осуду односельців родина вирішили розіграти "виставу" із знахідкою на смітнику", - повідомили у центрі.

Наразі молода мати і її донька перебувають у Іршавській районній лікарні та почуваються добре.

Нагадаємо, у Закарпатській області 11-річну породіллю та її немовля планують вилучити з родини та поселити до обласного соціального центру матері та дитини.

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