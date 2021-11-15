Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вагітна в 11: дівчинка із Закарпаття шокувала історією про справжнього батька її дитини

Вагітна в 11: дівчинка із Закарпаття шокувала історією про справжнього батька її дитини

Кадр із відео

Мати дівчинки розповіла, що вона боялась про щось розказувати, бо її колишній співмешканець погрожував їй. 

Батьком майбутньої дитини 11-річної вагітної дівчинки із Закарпаття виявився 46-річний співмешканець її матері з Херсонської області. Родичі дівчинки все приховували та придумали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки, бо боялись розправи. 

Про це в ефірі програми "Стосується кожного" розповіла сама 11-річна вагітна. 

"Я придумала про цей смітник, скільки йому років, тому що не хотіла, щоб Саша сів у в'язницю. Він мені зараз допомагає, він мені телефон через пошту прислав. Я йому казала, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію", - сказала Біана.

Мати дівчинки розповіла, що вона боялась про щось розказувати, бо він погрожував їй. 

"Він погрожував мені, що якщо я щось розкажу поліції, він разом із своїми братами приїде та заріже мене і мою родину. Якщо мої односельчани чи родичі виступатимуть проти нього - він теж їх заріже. Також говорив, що якщо він виїде із в'язниці і Біана була заміжня, то він і її вб'є. Я зараз почуваюсь у безпеці, тому і наважилась про все розповісти", - каже мати Біани. 

Начальниця Служби у справах дітей Олександрія Сандварі зазначила, що ця інформація є приводом до вилучення вагітної 11-річної дівчини із родини. 

"Я бачу, що мати більше оберігає своїх співмешканців, а не свою дитину", - сказала Олександрія Сандварі. 

Мати ж дівчинки заявила, що вона зробить все, щоб її дочки в неї не забрали. 

Сам підозрюваний Олександр заявив, що він нічого не знає про матір дівчинки та вагітність в 11-річної дитини. Сусіди чоловіка розповіли, що жінка із 11-річною дівчиною три роки жили в Херсонській області. За словами жінок, Біана їм розповіла, що цей чоловік - це страшна людина. Проте в ефірі програми дівчинка переконувала, що "чоловік добре до неї ставився, проте знущався з її матері". Також дівчинка є малограмотною, але вона хоче закінчити школу. 

Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що правоохоронці розслідують провадження про зґвалтування 11-річної дитини. 

"Ми встановлюємо, хто є батьком дитини. Також будуть питання до батьків дитини, бо саме вони мали займатись її вихованням", - сказала Ганна Дан. 

Нагадаємо, в с. Гать Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка

Наступна публікація