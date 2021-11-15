Вагітна в 11: дівчинка із Закарпаття шокувала історією про справжнього батька її дитини

Мати дівчинки розповіла, що вона боялась про щось розказувати, бо її колишній співмешканець погрожував їй.

Батьком майбутньої дитини 11-річної вагітної дівчинки із Закарпаття виявився 46-річний співмешканець її матері з Херсонської області. Родичі дівчинки все приховували та придумали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки, бо боялись розправи.

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Про це в ефірі програми "Стосується кожного" розповіла сама 11-річна вагітна.

"Я придумала про цей смітник, скільки йому років, тому що не хотіла, щоб Саша сів у в'язницю. Він мені зараз допомагає, він мені телефон через пошту прислав. Я йому казала, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію", - сказала Біана.

Мати дівчинки розповіла, що вона боялась про щось розказувати, бо він погрожував їй.

"Він погрожував мені, що якщо я щось розкажу поліції, він разом із своїми братами приїде та заріже мене і мою родину. Якщо мої односельчани чи родичі виступатимуть проти нього - він теж їх заріже. Також говорив, що якщо він виїде із в'язниці і Біана була заміжня, то він і її вб'є. Я зараз почуваюсь у безпеці, тому і наважилась про все розповісти", - каже мати Біани.

Начальниця Служби у справах дітей Олександрія Сандварі зазначила, що ця інформація є приводом до вилучення вагітної 11-річної дівчини із родини.

"Я бачу, що мати більше оберігає своїх співмешканців, а не свою дитину", - сказала Олександрія Сандварі.

Мати ж дівчинки заявила, що вона зробить все, щоб її дочки в неї не забрали.

Сам підозрюваний Олександр заявив, що він нічого не знає про матір дівчинки та вагітність в 11-річної дитини. Сусіди чоловіка розповіли, що жінка із 11-річною дівчиною три роки жили в Херсонській області. За словами жінок, Біана їм розповіла, що цей чоловік - це страшна людина. Проте в ефірі програми дівчинка переконувала, що "чоловік добре до неї ставився, проте знущався з її матері". Також дівчинка є малограмотною, але вона хоче закінчити школу.

Речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що правоохоронці розслідують провадження про зґвалтування 11-річної дитини.

"Ми встановлюємо, хто є батьком дитини. Також будуть питання до батьків дитини, бо саме вони мали займатись її вихованням", - сказала Ганна Дан.

Нагадаємо, в с. Гать Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка.

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