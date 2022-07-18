"Вагнер" набирає на війну засуджених, через що втрачатиме свою роль для Росії - британська розвідка

"Вагнерівці" зазнали значних втрат в Україні і намагаються поповнити свої лави засудженими.

Приватна військова компанію "Вагнер" втрачатиме свою провідну роль у війні Росії проти України через те, що знижує критерії для набору найманців, коротке навчання для них та залучення до своїх лав засуджених.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки 18 липня, інформує Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат. "Вагнер" майже відігравав центральну роль в останніх боях, серед яких - захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

Зараз "Вагнер" знижує стандарти набору до своїх лав, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в "чорних списках". Для новобранців проводитимуть дуже обмежене навчання. І це, за даними британської розвідки, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил.

Також британські розвідники зазначають, що керівник "Вагнера" Євгеній Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за дії "Вагнера" в Луганській області. Як відомо, зараз відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, і ця нагорода, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером".

Британські розвідники також вважають, що це також може негативно вплинути на моральний стан російських військових.

Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, як завдяки майстерності ЗСУ окупантам доводиться "нетрадиційно комплектувати" армію.

Як повідомлялося, у Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною.

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