"Вагнерівці" сунулися на позиції ЗСУ на Луганщині і добряче відхопили від українських захисників

"Вагнерівці" сунулися на позиції ЗСУ на Луганщині і добряче відхопили від українських захисників

Найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат.

Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"24 квітня на території Луганської області під час спроби зайняти позицію ЗСУ підрозділ приватної військової компанії “Ліга” (у минулому “Вагнер”) зазнав втрат: убито 6 людей, більше 13 поранено", - написав журналіст.

Він додав, що солдати приватної військової компанії не особливо активно беруть участь у бойових діях, воліючи перебувати подалі від передової та здійснюючи поодинокі вилазки на фронт.

Після цього інциденту "ПВКівці" взагалі не планують робити будь-яких дій, адже зарплата їм нараховується незалежно від їхніх досягнень у “спеціальній військовій операції”.

Нагадаємо, що в Херсонській області взвод окупантів, які розстрілювали позиції захисників України, відправився до пекла.

Окупанти підтягли до кордону "Іскандери" та наводять понтонні переправи. За наявними даними, пускові установки розгорнули за 60 км від державного кордону України.

Також ми повідомляли, що вдень 23 квітня російські війська завдали по Одесі удару крилатими ракетами. Вони влучили у багатоповерхівку в Київському районі, внаслідок чого загорілись квартири на 4 та 5 поверхах.

Спершу повідомлялося про загибель п’ятьох людей, з яких 1 тримісячна дитина, постраждали 18 людей.