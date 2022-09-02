Вагомий елемент захисту від гібридної агресії РФ: Зеленський - про рішення G7 запровадити граничну ціну на російську нафту

Зеленський вкотре наголосив, що Україна бореться за безпеку усієї Європи, і закликав запроваджувати щоразу жорсткіші санкції проти країни- окупантки.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 2 вересня.

"Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, усього демократичного світу. Саме з цієї точки зору варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії", - сказав він.

Президент України також подякував очільниці Єврокомісії за ініціативу запровадити ліміт цін і на російський газ. Він повністю підтримує ЄС у цьому питанні.

"Давно настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн-членів G7 ухвалили рішення щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Це позбавить очільника кремля Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни проти України.

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