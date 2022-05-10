Вагон з трупами окупантів і купа золота: журналісти показали тіла солдатів, яких РФ відмовилась забирати

У Київській області зняли сюжет про загиблих в Україні окупантів, яких Росія відмовилася забрати.
У вагоні-рефрижераторі - мішки з тілами російських військових. Серед особистих речей загарбників виявили награбоване в українців золото.
Репортаж про війну Росії проти України опублікував катарський телеканал Al Jazeera 9 травня.
На кадрах видно мішки з тілами, фрагменти форми, яку використовує армія Росії. Крім того, показано шеврони, що свідчать про належність загиблих військових до конкретних військових частин або елітних десантних військ.
Окрім цього, показано етикетку бронежилета, виробленого в РФ.
Також серед особистих речей загиблих окупантів під час огляду виявили багато ювелірних виробів, награбованих в українців.
За даними журналістів, тіла цих загиблих в Україні солдатів Росія забирати відмовилася.
Увага, на відео присутні кадри, які не рекомендуються для перегляду людям з чутливою психікою, а також неповнолітнім особам!
Аби приховати справжні цифри, у Російській Федерації записують убитих військових до списку "безвісти зниклих". Тіла загиблих окупантів складають на імпровізованих звалищах. Оскільки "двохсотих" багато, то гори трупів сягають двох метрів заввишки. Про це свідчать, зокрема, і телефонні розмови росіян, які перехопила Служба безпеки України.
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