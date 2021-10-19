Вагон "замироточив": у поїзді "Укрзалізниці" зі стелі на людей лилася вода (відео)

Вагон "замироточив": у поїзді "Укрзалізниці" зі стелі на людей лилася вода (відео)

Під час руху почала протікати стеля.

Українці часто скаржаться на умови і рівень сервісу в поїздах "Укрзалізниці", цього разу просто зі стелі вагона на людей лилася вода.

Відповідне відео з’явилося у Мережі. Відео опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

Як видно на кадрах, вода сильним потоком текла в коридорчику перед туалетом.

"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - підписав кадри автор публікації.

У коментарях користувачі Мережі написали:

А що не так на відео? Начебто нічого незвичайного

Ну це ж жах

Думала, тільки мені щастить

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Нагадаємо, що в Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. І виявилися більш ніж здивовані.

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