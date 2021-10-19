Вагон "замироточив": у поїзді "Укрзалізниці" зі стелі на людей лилася вода (відео)

Під час руху почала протікати стеля.
Українці часто скаржаться на умови і рівень сервісу в поїздах "Укрзалізниці", цього разу просто зі стелі вагона на людей лилася вода.
Відповідне відео з’явилося у Мережі. Відео опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
Як видно на кадрах, вода сильним потоком текла в коридорчику перед туалетом.
"Вбудований душ від "Укрзалізниці"? А, ні, це просто черговий вагон поїзда "замироточив", - підписав кадри автор публікації.
У коментарях користувачі Мережі написали:
- А що не так на відео? Начебто нічого незвичайного
- Ну це ж жах
- Думала, тільки мені щастить
- Нова додаткова послуга
Нагадаємо, що в Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. І виявилися більш ніж здивовані.