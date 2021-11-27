Вагони трупів і дитячі тіла у ровах: дослідниця розповіла про жахи Голодомору у Києві та Харкові

Вагони трупів і дитячі тіла у ровах: дослідниця розповіла про жахи Голодомору у Києві та Харкові

Так, у Києві історики знайшли 77 жахливих місць, що мають відношення до геноциду 1932-1933 років.

Сьогодні, 27 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Попри поширений стереотип, що від Голодомору найбільше постраждали села, міста теж стали свідками жахливої трагедії.

Директорка Музею Голодомору-геноциду, історикиня Олеся Стасюк розповіла про місця у Києві та Харкові, де помирали від голоду українці, інформує "24 канал".

За її словами, історики знайшли у Києві 77 жахливих місць, що мають відношення до геноциду 1932-1933 років. Йдеться про церкви на Подолі, Вознесенський та Миколаївський храми. Біля них копали рови, куди звозили тіла померлих на вулиці дітей.

До м'ясокомбінату на Дарниці привезли вагон людських трупів. Річковий вокзал столиці використовували, щоб переправляти тіла померлих через Дніпро.

А найчастіше люди помирали на залізничному вокзалі, куди приїздили з різних кутків країни в пошуках їжі, часто — разом з дітьми.

"І батьки у відчаї нерідко своїх дітей залишали на вокзалі, сподіваючись, що їх заберуть у сиротинці та врятують. На території біля вокзалу також є і місця поховання", — пояснила директорка музею.

Проте сиротинці також залишилися майже без продуктів харчування, а притулки перетворилися на масові місця смерті неповнолітніх.

У Харкові — тодішній столиці УСРР (згодом перейменованої на УРСР) на вокзалі стояли вагони-відстійники, де насильно утримали людей, аж поки вони не вмирали.

За словами Олесі Стасюк, Харків називали "столицею Голодомору". Крім того, з Харкова радянська влада вивезла два потяги з трупами, які поховали у степах Казахстану, щоб приховати злочин.

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