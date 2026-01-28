Вагітна у 14: у Харкові суд покарав чоловіка, від якого народила школярка

У Харкові покарали чоловіка через інтим із школяркою

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка через інтим із 14-річною дівчиною. Після цього підлітка завагітніла та народила.

Про це йдеться у вироку Основ’янського районного суду Харкова.

Вагітність у 14 років

Подія сталася наприкінці грудня 2023 року в Харкові. Як встановило слідство та підтвердив сам обвинувачений, він вступив у статевий зв’язок зі своєю 14-річною знайомою. Все відбувалися за добровільною згодою, без застосування фізичного чи психологічного насильства.

Чоловік знав, що дівчині на той момент ще не виповнилося шістнадцяти. Згодом стало відомо, що неповнолітня завагітніла.

«Обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним про вік дівчини. Через деякий час вона повідомила йому про вагітність та свій намір народжувати», — йдеться у матеріалах суду.

Докази та генетична експертиза

Вина чоловіка була підтверджена не лише його власним зізнанням, а й низкою експертиз. Зокрема, судова молекулярно-генетична експертиза підтвердила батьківство обвинуваченого.

Ймовірність батьківства: становить 99,9999998% .

Вік потерпілої: на момент взяття на облік у пологовому будинку у квітні 2024 року дівчині було лише 14 років.

Психологічна експертиза показала, що потерпіла розвивалася відповідно до вікової норми, проте мала властиву підліткам емоційну нестійкість та потребу в захисті й любові.

Вирок суду

Призначаючи покарання, суд врахував, що підсудний раніше вже був судимий (за зберігання наркотиків та хуліганство). А тому покарання було визначено за сукупністю злочинів.

Рішення суду:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України .

Призначити остаточне покарання у виді 3 років та 2 місяців позбавлення волі .

Стягнути з засудженого на користь держави витрати на проведення експертиз у розмірі понад 47 тисяч гривень.

