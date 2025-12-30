Вагітна у 15: в Україні дівчина народила від дорослого чоловіка та зробила шокувальне зізнання

В Україні покарали чоловіка, від якого завагітніла школярка / © Pexels

У Чернігівській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, від якого народила 15-річна школярка.

Про це йдеться у вироку Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Суть правопорушення

Слідство встановило, що у червні 2025 року обвинувачений, будучи повнолітнім, вступив у статевий зв’язок із неповнолітньою дівчиною. На той момент потерпілій було 15 років, що є порушенням встановленого законом «віку згоди».

Про подію стало відомо після того, як дівчина завагітніла. Попри заяви сторін про «добровільний характер» стосунків, правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Судовий розгляд та позиція закону

Під час засідання підсудний визнав свою провину. Суд підкреслив, що обізнаність чоловіка про вік дівчини та наявність спільного побуту не скасовують факту вчинення злочину проти статевої недоторканності дитини.

Закон чітко визначає: статеві зносини з особою, молодшою 16 років, кваліфікуються як кримінальне правопорушення, оскільки держава зобов’язана захищати фізичний та психічний розвиток неповнолітніх від передчасного дорослого досвіду.

Проте дівчина захистила чоловіка, заявивши про добровільну згоду.

«Наразі вона проживає разом зі обвинуваченим та його родиною і продовжує навчання. Вона бачить у обвинуваченому свого майбутнього чоловіка, який має піклуватися про неї та дитину. Претензій морального та матеріального характеру не має», — йдеться у матеріалі суду.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання: