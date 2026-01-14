ТСН у соціальних мережах

Вагітна у 15: в Україні покарали студента через інтим із школяркою

На суді рідні дівчини просили суворо не карати хлопця, а він заявив, що планує із неповнолітньою сім’ю.

У Житомирській області суд виніс вирок у справі про інтим з особою, яка не досягла 16-річного віку. Перед судом постав 19-річний студент, який став батьком після стосунків із неповнолітною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області.

Що відомо про справу

Подія сталася у липні 2025 року в одному із селищ Черняхівського району. Згідно з матеріалами суду, 19-річний юнак, перебуваючи вдома, вступив у добровільний статевий зв’язок із 15-річною знайомою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 155 КК України (дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку). Хоча все відбувалося за згодою сторін і без насильства, закон суворо забороняє подібні дії з неповнолітніми, які не досягли вказаного віку.

«Хочемо виховувати дитину разом»

Під час судового засідання, яке проходило у закритому режимі, з’ясувалося, що історія має глибоке соціальне підґрунтя. Обвинувачений свою провину визнав повністю і щиро розкаявся.

«Обвинувачений вказав, що вступив у статевий зв’язок за добровільної згоди дівчини. Наразі вони планують створити сім’ю та разом виховувати новонароджену дитину», - йдеться у матеріалах суду.

Сама потерпіла та її матір (законний представник) подали до суду клопотання, у якому просили не карати юнака.

Рішення суду

Суд врахував позитивні характеристики хлопця (раніше не судимий, навчається, щиро кається) та позицію потерпілої сторони.

Вирок суду:

  • Юнака визнали винним і призначили покарання у виді 1 року позбавлення волі.

  • Водночас, на підставі ст. 75 КК України, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

