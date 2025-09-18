Вагітна жінка на 9-му місяці виїхала з Покровська на велосипеді під обстрілами

Десантники врятували вагітну жінку з Покровська, яка тікала з-під обстрілів на велосипеді

Жителька Покровська на дев’ятому місяці вагітності 10 вересня виїхала з охопленого війною міста велосипедом під час постійних російських обстрілів. Їй допомогли українські військові.

Про це передає пресслужба 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади.

10 вересня пані Анна, мешканка Покровська нарешті наважилася на евакуацію і вирушила з рідного міста Покровськ на велосипеді. Жінка перебуває на 9 місяці вагітності і очікує на народження донечки.

Під безперервними обстрілами та загрозою FPV-дронів, з однією сумкою, вона вибиралася зі зруйнованого міста.

«Двічі дрон націлювався на неї. Двічі оминав дивом», — розповіли у бригаді.

Воїни з 25 Січеславської бригади ДШВ зустріли Анну та евакуювали її в безпечне місце. Зараз вона чекає на народження донечки та мріє повернутися у мирний Покровськ.

«Пані Анна поїхала максимально ризикованим шляхом. Вона сама на велосипеді, з речами і документами виїхала. Я найбільше переживав, що доведеться приймати пологи по дорозі… Це просто голе поле. Раптом ми почули ФПІВ дрон, а ще один завис над нами. Ми розуміємо, що тікати і ховатися нам нікуди. Але нам пощастило, дрон пішов вбік. Найбільш небезпечні ділянки маршруту Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж я. Її розповіді, як вона розміновувала ФПВшки біля свого підвалу піднімали нам настрій всю дорогу», — каже військовий «Бак».

