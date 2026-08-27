Вагітність під час військової служби: які відпустки можуть отримати жінки та на який строк

Вагітність / © unsplash.com

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Законодавство України передбачає для жінок, які проходять військову службу, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною, нагадали в ТЦК.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Жінкам-військовослужбовицям надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Її тривалість становить:

70 календарних днів до пологів;

56 календарних днів після пологів;

70 календарних днів після пологів — у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей.

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років

Після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами військовослужбовиці може бути надана відпустка для догляду за дитиною.

Така відпустка надається до досягнення дитиною трирічного віку.

Відпустка для догляду за дитиною до шести років

Якщо дитина потребує домашнього догляду, відпустка може надаватися на підставі медичного висновку.

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У такому випадку її тривалість не може перевищувати період до досягнення дитиною шестирічного віку.

Гарантії щодо виплат

Законодавство також передбачає гарантії щодо збереження грошового забезпечення у визначених випадках.

Крім того, передбачена компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення.

Мобілізація жінок в Україні: чи є потреба

Нагадаємо, на тлі розгортання дискусії навколо можливої мобілізації жінок в Україні в РНБО запевняють у відсутності таких потреб.

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Раніше ексміністр оборони Олексій Резніков, якого відправили у відставку після корупційного скандалу, закликав провести обов’язкову мобілізацію жінок.

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