Вагітність та пологи: кому та яка допомога призначається

Держава гарантує допомогу вагітним / © Freepik

Реклама

Вагітні непрацюючі жінки, жінки, які не застраховані, а також певні категорії військовослужбовців, студенток і жінок, звільнених через ліквідацію підприємства, мають право на державну допомогу у разі вагітності та пологах.

Так, право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги

жінки, зареєстровані у філії регіонального/міжрегіонального центру зайнятості (або міському, районному, міськрайонному центрі зайнятості — до дати припинення їх діяльності) (далі — центр зайнятості) як безробітні

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

непрацюючі жінки

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Допомога призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

Реклама

Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів).

Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Способи звернення:

сервісний центр ПФУ

вебпортал електронних послуг ПФУ portal.pfu.gov.ua

портал «Дія»

мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади

ЦНАП

засоби поштового зв’язку

Раніше повідомлялося, що воєнний стан не знімає обов’язку сплачувати аліменти. Навіть якщо у платника офіційно немає ніяких доходів, наприклад, з ним трудові відносини тимчасово призупинені.