"Вагони незламності" для киян і харків’ян: "Укрзалізниця" відкриває пункти тепла після обстрілів

Вагони незламності / © Укрзалізниця

“Укрзалізниця” розмістила вагони незламності для підтримки мешканців Києва та Харкова після масованих обстрілів. Вони працюватимуть як мобільні пункти обігріву та допомоги.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

У столиці два такі вагони встановили в Дарницькому районі, ще шість — у Харкові. Відвідувачів прийматимуть щодня з 8:00 до 20:00.

У вагонах можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки й ноутбуки. Для роботи та навчання доступний супутниковий інтернет Starlink. Також передбачені мікрохвильові печі для розігріву їжі.

Для дітей підготували книжки, розмальовки та мультфільми, а людям із домашніми тваринами обіцяють комфортне розміщення у купе.

Окремо для мешканців Дарницького району організували гаряче харчування. Поїзд-кухня готуватиме до 3 тисяч обідів на день для тих, хто потребує підтримки.

Кожен вагон розрахований приблизно на 50 відвідувачів одночасно. В Укрзалізниці зазначають, що прагнуть підтримати людей теплом і базовими послугами у складний період.

Нагадаємо, в ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України, цілячись у ТЕЦ і ТЕС під час рекордних морозів -25°C. Без теплопостачання залишилися сотні тисяч сімей.

Київ та Харківщина стали головними цілями російського удару по енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ворог цілеспрямовано бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

За даними Київського міського голови Віталія Кличка, через зупинку теплоелектроцентралі без опалення залишилися близько 1100 житлових будинків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. З метою запобігання пошкодженню комунікацій внаслідок розмерзання систем комунальні служби вранці здійснили злив води з мереж опалення.

Загалом нічна атака на Київ спричинила руйнування у кількох районах міста. За офіційною інформацією, шестеро людей дістали поранення, двох із них госпіталізували до медичних закладів столиці.