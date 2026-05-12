Вагони вигоріли вщент: на Черкащині електричка спалахнула під час руху (фото)

Вогонь охопив майже три вагони електрички Черкаси — Знам’янка / © ДСНС

Надзвичайна подія сталася у вівторок, 12 травня, поблизу села Косарі Черкаського району. Просто під час руху раптово загорілися вагони приміського електропоїзда №6551/6552, що курсував за маршрутом Черкаси — Знам’янка.

Про деталі інциденту повідомляють у ДСНС Черкаської області.

Евакуація та боротьба з вогнем

На момент займання в електричці перебували 40 пасажирів. Людей оперативно евакуювали у безпечне місце ще до прибуття рятуальників. Працівники залізниці намагалися самотужки приборкати полум’я, проте вогонь виявився надто сильним.

«Ще до прибуття пожежних підрозділів здійснено евакуацію 40 пасажирів та розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння», — зазначили у пресцентрі ДСНС.

Займання швидко розповсюдилося та охопило площу у 180 квадратних метрів (майже три вагони — ред.). Для повної ліквідації масштабної пожежі рятувальникам ДСНС довелося викликати підкріплення — спеціальний пожежний потяг, а також залучати місцеву добровільну пожежну команду. Завдяки спільним зусиллям подальше поширення вогню вдалося зупинити. На місці події ніхто не постраждав.

Дії «Укрзалізниці» та зміни в графіку

В «Укрзалізниці» оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію та направили до станції Косарі резервний состав. Усіх евакуйованих пасажирів успішно пересадили в нові вагони, після чого вони продовжили свою поїздку за звичним маршрутом, хоча й із вимушеною затримкою у півтори години.

«Укрзалізниця з’ясовує технічні причини загоряння поїзда. Усіх пасажирів було оперативно евакуйовано, ніхто не постраждав», — офіційно повідомили в компанії.

Інцидент дещо вплинув на рух інших рейсів: через пожежу на 1–1,5 години затрималося відправлення ще одного приміського поїзда — №6506 сполученням станція ім. Т. Г. Шевченка — Знам’янка.

Нагадаємо, минулого тижня росіяни атакували пасажирський поїзд. Внаслідок ворожого удару пошкоджено локомотив, але ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

