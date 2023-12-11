Вакансії у ЗСУ: у Міноборони розповіли про найактуальніші

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого.

В Україні 2023 року почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X. За її допомогою ті,хто бажають вступити до лав ЗСУ, можуть шукати актуальні вакансії.

До української армії потрібні різні захисники, розповіла заступниця очільника Міноборони Наталія Калмикова у бесіді з NV.

На сьогодні Міністерство оборони України співпрацює з відомими сайтами для пошуку роботи.

Також читайте Одну зі станцій метро Києва затоплює водою: що відомо

"Я не зможу сказати, яких більше треба, яких менше, тому що це інформація, яка становить таємницю. Але я би хотіла зауважити, що відгукуються на вакансії як оператора БПЛА, так і на вакансії штурмовиків", - поділилася чиновниця.

Вакансії до лав ЗСУ: що відомо

Упродовж майже двох років від початку повномасштабного вторгнення в Україні триває перманентна мобілізація. Оскільки активна лінія фронту бойових дій, за словами Зелеського, сягає 1500 кілометрів, потрібно багато людей, аби чинити ворогові опір.

На платформах працевлаштування в Україні активно зростає кількість військових вакансій. Таким чином українці можуть самі подати запит на посаду, яку бажають у війську.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України шукає розвідника. Така вакансія з’явилася в Мережі. Кандидатові обіцяють кваліфіковану підготовку в навчальному центрі та зарплату від 70 до 140 тисяч гривень.

Читайте провідні новини дня: