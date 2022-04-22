Вакарчук показав квітучу Україну у проникливому кавері на хіт UA So Beautiful

Цією роботою музикант зізнався Україні в коханні.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук випустив проникливий кавер на легендарний хіт UA So Beautiful.

Ця пісня стала зізнанням музиканта у коханні рідній Україні.

Цей неочікуваний і дуже щирий реліз, перший кавер Вакарчука на світовий хіт - якнайкраще підходить для спеціально створеного артистом відео для іноземців, аби показати якою ж насправді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення.

На жаль, більшість іноземців ледь не вперше побачили нашу країну на своїх екранах вже розбитою російськими ракетами і бомбами, палаючою у вогні.

Ми ж показуємо світу Україну, яку ми так любимо — красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щосекунди і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги.

Використані фото та відеоматеріали, здебільшого - особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали команді музиканта для створення саме цього відео.

Всі кошти з треку підуть на благодійну допомогу.

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