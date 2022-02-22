Вакарчук звернувся до українців: "Ми всі повинні бути разом"

Святослав Вакарчук зазначив, що сьогодні Україні потрібна єдність.

Україні сьогодні як ніколи потрібна єдність, щоб всі були разом.

Про це заявив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" в ефірі 1+1 22 лютого.

"Дуже важливо, щоб зараз ми всі були разом. Вся країна, незалежно від того, хто де живе, від політичних поглядів, від якихось персональних обставин. Просто єдність - це номер один, так чи інакше. Єдність для того, щоб підтримати українських дипломатів, які зараз боряться за наші інтереси за кордоном на зовнішній арені. Єдність - для того, щоб підтримати наших хлопців і дівчат на сході та по всіх кордонах. Безумовно - єдність всіх політиків, які зараз мають відкласти в сторону будь-що - вибори, рейтинги... Просто разом одноголосно захищати і тримати наші рубежі - кожен на своєму місці", - сказав Вакарчук.

Він також закликав "зберігати спокій і холодний розум".

Нагадаємо, український рок-гурт "Океан Ельзи" влаштував безкоштовний концерт просто неба у Києві. Гурт виступив на Пішохідно-Велосипедному мосту.

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