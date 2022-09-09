Вакцинація дітей: які щеплення є обов'язковими для відвідування садочків і шкіл в Україні та Польщі

Вакцинація є обов'язковою умовою для відвідування польських шкіл і дитячих садків.

Попри війну, в українських дітей розпочався новий навчальний рік. Щоправда, багато з них пішли до шкіл та дитячих садочків за межами України. Найбільше, звісно, у Польщі, яка прихистила велику кількість українських біженців. Дошкільна і шкільна освіта у сусідній країні є доступною як для поляків, так і для українців за умови наявності у дитини вакцин згідно з профілактичним календарем щеплень.

Які щеплення потрібно зробити дітям перед школою і садком в Україні та Польщі, та які медичні огляди має пройти вчитель – ТСН.ua розповідає у спільному з ЮНІСЕФ проєкті щодо важливості вакцинації.

Календарі щеплень в Україні і Польщі: порівняння

Календарі щеплень України і Польщі дуже схожі. Різниця у двох вакцинах – у Польщі обов'язково вакцинують проти пневмококів і ротавірусів. А від кашлюку щеплять не лише в перші два роки життя, а також і в 6 та 14 років.

Польський календар дещо відрізняється від українського ще й кількостями доз вакцин та схемами їх уведення.

Туберкульоз

Польща: протягом першої доби після народження.

Україна: на 3–5 добу життя.

Гепатит В

Польща: протягом першої доби після народження, у 2 та 7 місяців.

Україна: протягом першої доби після народження, у 2 та 6 місяців.

Дифтерія, правець, кашлюк

Польща: у 2 місяці, 3–4 місяці, 5–6 місяців, 16–18 місяців вводять по одній дозі інактивованої вакцини від дифтерії, правця і кашлюку з цільноклітинним компонентом кашлюка (DTP). А в 6 і 14 років вводять таку ж вакцину, але з ацелюлярним компонентом кашлюку (DTaP). У 19 років потрібно зробити двовалентну вакцину проти дифтерії та правця для дітей і підлітків, які мають протипоказання до щеплення кашлюковою вакциною.

Україна: Щеплення в ранньому віці роблять вакциною АКДП – полівалентною вакциною, до складу якої входять дифтерійний і правцевий анатоксини для профілактики дифтерії та правця і кашлюковий компонент для профілактики кашлюку. В цьому разі можна використовувати вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Це трикомпонентне щеплення допоможе сформувати імунітет одразу до трьох захворювань!

Щеплення для профілактики дифтерії, правця й кашлюку роблять за віком 4 рази: у 2 місяці (перше), у 4 місяці (друге), у 6 місяців (третє) та у 18 місяців (четверте). Наступне щеплення, вакциною АДП, роблять у 6 років – це вже ревакцинація проти дифтерії та правця, оскільки така вакцина не містить кашлюкового компоненту. Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів). Надалі кожні десять років дорослий має оновлювати свій захист від дифтерії та правця.

Поліомієліт

Польща: 3–4, потім 5–6 місяці життя, 16–18 місяців та в 6 років.

Україна: у 2, 4, 6, 18 місяців, а потім в 6 та 14 років.

ХІБ-інфекція

Польща: у 2 місяці, а потім протягом 3–4, 5–6 та 16–18 місяців життя.

Україна: у 2, 4 та 12 місяців життя.

Кір, паротит, краснуха

Польща: у 13–15 місяців та в 6 років.

Україна: у 12 місяців та 6 років.

Пневмококи

Польща: у 2, 4 місяці, а згодом ще раз протягом 13–15 місяців життя.

Україна: календар не передбачає гарантованого державою обов'язкового щеплення.

Ротавірусна інфекція

Польща: протягом 2–6 місяців життя.

Україна: календар не передбачає гарантованого державою обов'язкового щеплення.

Обов'язкові вакцини в Польщі

Згідно з цією державною програмою, протягом першого року життя дітей вакцинують від:

туберкульозу – одна доза;

гепатиту В – три;

ротавірусної інфекції – одна;

дифтерії, правця, кашлюку – три;

поліомієліту – дві;

ХІБ-інфекції – три;

пневмококу – дві.

На другому році життя дитині роблять по одній дозі щеплення від: пневмококу, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, ХІБ-інфекції, кору, паротиту, краснухи.

У шість років вводять по одній дозі вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кору, паротиту, краснухи. У 14 і 19 років – проти дифтерії, правця, кашлюку.

Усі ці щеплення є обов'язковими, а тому безкоштовними. Без наявності цих вакцин дитина не може відвідувати дитячий садок або школу.

Як вакцинувати дитину в Польщі:

1. Підготувати документи – паспорт, номер PESEL, віднайти записи про щеплення, зроблені в Україні.

2. Знайти медичний заклад NFZ поруч із вами та записатись до сімейного лікаря.

4. Завітати на прийом із дитиною до сімейного лікаря та погодити план щеплень. Далі лікар має здійснити огляд дитини перед самим щепленням, провести вакцинацію і внести інформацію про неї у картку дитини.

В ЮНІСЕФ наголошують, що всі зроблені у Польщі щеплення після повернення до України будуть зараховані, їх внесуть до електронної системи охорони здоров'я та запишуть до медичної картки дитини.

Обов'язкові медичні огляди працівників закладів освіти в Україні

Безпека дітей у школах та садочках, окрім вакцинації, залежить також і від стану здоров'я працівників цих навчальних закладів. Тому, як наголошують у МОЗ, вчителі й вихователі повинні проходити обов'язкові попередні (перед прийняттям на роботу) і періодичні медичні огляди.

Варто зазначити, що воєнний стан не впливає на порядок проходження медоглядів. Адміністрація, викладачі, учителі, вихователі, медичні працівники, інший педагогічний і технічний персонал мають пройти:

Під час попереднього медогляду:

огляд стоматолога;

серологічне дослідження на черевний тиф;

мазок із горла та носа на наявність патогенного стафілокока.

Під час попереднього медогляду, а потім – 1 раз на рік:

огляд терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога;

дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею;

дослідження на носійство кишкових інфекцій і на гельмінтози.

Під час попереднього медогляду, а потім – 1 раз на рік за наявності симптомів, захворювань і ризиків – флюорографічне дослідження.

Варто зазначити, що в Польщі професія вчителя й вихователя також вимагає проходження обов'язкового медичного огляду та наявності картки здоров'я (медичної книжки).

Для отримання додаткової інформації телефонуйте до Національного фонду здоров'я Польщі: 800 190 590 або шукайте інформацію на платформі ЮНІСЕФ - spilnoinpl.org.