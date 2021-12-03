Вакцинація проти COVID-19 потрібна всім людям, які живуть з ВІЛ: деталі

Вакцинація проти COVID-19 потрібна всім людям, які живуть з ВІЛ: деталі

Приймання антиретровірусної терапії чи доконтактної профілактики ВІЛ не є протипоказом до вакцинації.

Вакцинація проти COVID-19 показана всім людям, які живуть з ВІЛ, незалежно від клінічної стадії ВІЛ-інфекції.

Про це інформує "Центр громадського здоров'я" у Telegram-каналі.

Ризик інфікування COVID-19 серед людей, які живуть з ВІЛ, вищий, а в разі захворювання — підвищений ризик розвитку тяжкого перебігу. Особливо серед людей з вираженим імунодефіцитом, які не отримують антиретровірусну терапію.

Люди, які живуть з ВІЛ, можуть щепитися незалежно від рівня CD4-лімфоцитів або вірусного навантаження. Особливо важливо отримати щепитися пацієнтам, у яких рівень CD4-клітин 200 кл/мкл та нижче, а також пацієнтам, які приймають АРТ менш як 6 місяців або не отримують АРТ взагалі.

Усі вакцини проти COVID-19, що використовуються в Україні — AstraZeneca, Moderna, Pfizer, CoronaVac — безпечні для людей з ВІЛ.

Так само і вагітним ВІЛ-інфікованим жінкам, які крім ВІЛ-інфекції не мають протипоказів до вакцинації за супутніми захворюваннями, не варто відмовлятися від щеплення проти COVID-19.

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