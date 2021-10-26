"Вакцинація та свіже повітря": Комаровський розповів, як захистити дітей від COVID-19

Відомий педіатр дав поради батькам.

Для того, щоб захистити від коронавірусу дітей, батькам самим необхідно не стати джерелом зараження, щепитися та дотримуватись нескладних правил.

Поради батькам щодо захисту дітей від COVID-19 дав відомий український педіатр Євген Комаровський у коментарі Telegram-каналу "Коронавірус_інфо".

Що робити батькам, щоб убезпечити дітей від COVID-19

Він радить батькам не стати самим джерелом зараження. Для цього дотримуватися протиепідемічних заходів:

вакцинуватися;

дотримуватися карантину;

носити маску;

уникати скупчення людей;

уникати непровітрюваних приміщень.

Також за його словами, було б дуже добре, щоб усі, хто контактує з дітьми (вчителі, вихователі, тренери тощо) були теж щеплені і спілкувалися з дітьми на свіжому повітрі або в приміщеннях, що добре провітрюються.

Крім того, Комаровський радить прищеплювати від коронавірусу підлітків віком від 16 років, а також дітей віком від 12 років, якщо у них є серйозна патологія, при якій коронавірус становить смертельну загрозу.

Також важливо вчити дітей у період пандемії уникати скупчень людей та масових заходів. Малюкам варто прищепити звичку зустрічатися з друзями на свіжому повітрі та дотримуватись соціальної дистанції.

Чи обов'язково вакцинуватися батькам

За словами Комаровського, щоб зменшити ризик для власних дітей, дорослим бажано вакцинуватись.

"Будь-який розсудливий дорослий піде на все, що завгодно, аби його дітям не загрожувала небезпека. Тому все ж бажано вакцинуватися", - зазначив він.

Що потрібно знати батькам, які не підтримують вакцинацію

"Головний меседж у тому, що раніше люди знали: хочеш мати 5 дітей - треба народити 10. Тому що половина помре від кору, дифтерії тощо, а зараз, саме завдяки вакцинації, такі питання не стоять", - пояснив лікар.

Він закликав батьків до здорового глузду та піклування про дітей.

"Припиніть вірити в теорії змови. Вакцини реально працюють і рятують людей від смерті і цим треба скористатися. І чим швидше ми всі скористаємося вакцинами, тим швидше наші діти повернуться до нормального життя і перестануть сидіти вдома і жерти всяку фігню. Щоб наші діти швидше пішли до школи, треба швидше прищепити хоча б дорослих”, – резюмував лікар.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Два варіанти захисту

Він додав, що є лише два варіанти захисту дітей: вакцинація та повітря, яким вони дихають. Концентрація вірусу у повітрі залежить від кількості людей та від інтенсивності повітрообміну. Саме з цієї причини, найголовніше, на що має бути упор у дитячих садках та школах – провітрювання з метою покращення повітрообміну.

"Все що може бути відкрито, має бути відкрито. Є протяг - нехай буде протяг. Нормальна вологість повітря 40-60%, температура не вище 20 градусів. Заняття максимально проводити на свіжому повітрі. Найкрутішим способом контролю повітря є датчик вуглекислоти. Ідеальне показання - до тисячі" , - резюмував Комаровський.

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