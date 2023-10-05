Вакцинація в Україні від коронавірусу: скільки людей ще не отримали щеплення і перебувають під загрозою

880 тисяч українців не отримали другу дозу і понад 12 млн ще не отримали третю.

В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив держсанлікар Ігор Кузін.

“Зараз Національна технічна група отримала загальні рекомендації від ВООЗ і Міністерства охорони здоров’я щодо оновлених рекомендацій по вакцинації від Covid-19. Базовий або первинний курс вакцинації для українця має виглядати таким чином, щоб він отримав три щеплення. Дві дози - це первинна вакцинація, третя - бустерна, яку вводять через п’ять місяців. 880 тисяч українців не отримали другу дозу і понад 12 млн ще не отримали третю. Також існують четверті, п’яті дози - вони називаються “сезонними бустерами”, - пояснив Ігор Кузін.

Він також додав, що четверту і п’яту дозу потрібно робити пацієнтам із групи ризику: яким понад 60 років і які мають супутні захворювання.

“У нас продовжують працювати всі пункти щеплення, які працювали в ковідні часи. Однак ми прибрали центри вакцинацій із торгівельних центрів, але в закладах охорони здоров’я вся інфраструктура збережена. На залишках є понад п’ять млн доз вакцин, тому можна обрати будь-яку з них”, - зазначив Кузін.

Нагадаємо, що вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

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