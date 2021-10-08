Вакцинація в Україні: вже понад 6 млн людей отримали дві дози щеплення від коронавірусу

Вакцинація в Україні: вже понад 6 млн людей отримали дві дози щеплення від коронавірусу

За добу 7 жовтня провакциновано 127 685 людей.

Станом на 8 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 13 430 055 щеплень. Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

"127 685 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 07 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 13 430 055 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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