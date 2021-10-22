Вакцинація в Україні: за добу від COVID-19 зробили рекордну кількість щеплень

За добу 21 жовтня провакциновано 269 666 людей.

Станом на 22 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 15 млн щеплень. 21 жовтня від COVID-19 вакциновано рекордну кількість українців - майже 270 тисяч.

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Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 21 жовтня в Україні проти COVID-19 вакциновано 269 666 людей. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 15 386 831 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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