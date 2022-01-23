Вакцинація від коронавірусу: бустерне щеплення отримали вже понад 203 тисячі українців

За добу 22 січня провакциновано 38 861 людину.

Станом на 23 січня 2022 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 29 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 14,5 млн українців, бустерну - понад 203 тисячі людей.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 22 січня 38 861 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 людей, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10 234 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей, отримали дві дози – 14 457 249 людей, отримали додаткову дозу – 13 021 людина, бустерну дозу – 203 445 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні вже зроблено 29 829 551 щепленння.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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