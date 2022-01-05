Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже майже 14 млн українців

За добу 4 січня провакциновано 102 478 людей.
Станом на 5 січня 2022 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 28,5 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 14 млн українців.
Про це повідомляє МОЗ.
"За добу 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом в Україні вже проведено 28 596 332 щеплення.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.
25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- Новий штам коронавірусу "Омікрон": чим він небезпечніший за "Дельту"
- Британські вчені заявили про втрату через коронавірус 28 мільйонів років життя: дослідження
- Вчені з'ясували, які побічні ефекти можуть виникнути після третьої дози вакцин від коронавірусу