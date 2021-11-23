Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 10 млн українців

За добу 22 листопада провакциновано 270 258 людей.
Станом на 23 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено майже 23 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 10 млн українців.
Про це повідомляє МОЗ.
"За добу 22 листопада 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом вже проведено 22 939 693 щеплення. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.
25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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