Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 10 млн українців

Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 10 млн українців

За добу 22 листопада провакциновано 270 258 людей.

Станом на 23 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено майже 23 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 10 млн українців.

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Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 22 листопада 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 22 939 693 щеплення. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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