Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 12 млн українців

Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 12 млн українців

За добу 7 грудня провакциновано 199 765 людей.

Станом на 8 грудня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено майже 26 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 12 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 7 грудня 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 25 947 664 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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