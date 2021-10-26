Вакцинація від коронавірусу: дві дози щеплення отримали вже понад 7 млн українців

За добу 25 жовтня провакциновано 254 920 людей.

Станом на 26 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16 млн щеплень. Понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

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Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 25 жовтня в Україні 254 920 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом проведено 16 210 280 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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