Вакцинація від коронавірусу: лікарка назвала "накращу вакцину" від коронавірусу і пояснила, чому

Вакцинація від коронавірусу: лікарка назвала "накращу вакцину" від коронавірусу і пояснила, чому

Наразі на етапі розробки знаходяться інактивовані вакцини для введення на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів

В Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Деякі українці через недовіру до вакцини відмовляються робити щеплення.

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Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук назвала "накращу вакцину" від коронавірусу на її думку, про це вона розповіла в інтерв'ю "Укрінформ".

На її думку, недовіру людей до вакцинації можна зрозуміти, оскільки нові вакцини поки недостатньо досліджені.

"Якщо поєднати питання, що насторожують, до нових вакцин, по-перше, їх не дослідили достатньо, як це має бути у звичайному режимі, не в стані пандемії - для цього просто не було часу. До того ж нові вакцини вироблені за новими методиками, які не були опрацьовані на інших вакцинах. І ми всі знаємо, що кількість людей з поствакцинальними ускладненнями таки зростає, що, знов таки, логічно, з огляду на все більшу кількість вакцинованих людей. Про це ніхто не говорить пошепки, це не є новина для лікарів. Але треба зважити на те, що й кількість вакцинованих зараз теж дуже велика - це мільйони людей, отже реальний відсоток ускладнень невеликий", - говорить вона.

Світлана Гук додає, що гарантувати, як пройде вакцинація у кожної конкретної людини, не може ніхто. Зараз лише відомо, що щеплення не можна робити якщо в людини лихоманка, алергія на компоненти вакцин чи загострення хронічного захворювання.

"Якщо людина боїться, але таки хоче себе захистити від можливості важкого захворювання на ковід, на мій погляд, можна порадити "Коронавак". Це інактивована вакцина (тобто та, яка містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус) зроблена за старою, випробуваною методикою. Мені вона дуже імпонує й тим, що містить увесь спектр білкових структур коронавірусу, а не лише с-білок", - розповідає лікарка.

Вона повідомила, що зараз на етапі розробки перебувають інактивовані вакцини для введення на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, що про інфікування пацієнта штамом "Дельта" можуть свідчити будь-які прояви гострої респіраторної інфекції: а це – нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабість, можливо блювота, пронос.

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