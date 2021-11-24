Вакцинація від коронавірусу: одну дозу щеплення вже отримали понад 13 млн українців

За добу 23 листопада провакциновано 286 121 людину.
Станом на 24 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 23 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 10 млн українців.
Про це повідомляє МОЗ.
"За добу 23 листопада 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом вже проведено 23 225 814 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.
25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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