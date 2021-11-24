Вакцинація від коронавірусу: одну дозу щеплення вже отримали понад 13 млн українців

За добу 23 листопада провакциновано 286 121 людину.

Станом на 24 листопада 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 23 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 10 млн українців.

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Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 23 листопада 286 121 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 000 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 000 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 23 225 814 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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