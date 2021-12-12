Вакцинація від коронавірусу: одну дозу щеплення вже отримали понад 14 млн українців

За добу 11 грудня провакциновано 83 256 людей.

Станом на 12 грудня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 26,5 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 12,5 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 11 грудня 83 256 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні вже проведено 26 535 803 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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