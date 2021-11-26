Вакцинація від коронавірусу: принаймні одне щеплення отримали вже 42,4% дорослих українців

За добу 25 листопада провакциновано 273 875 людей.

Станом на 26 листопада 2021 року 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Як повідомляє МОЗ, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

"За добу 25 листопада 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 23 775 008 щеплень. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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