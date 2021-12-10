Вакцинація від коронавірусу: принаймні одне щеплення отримали вже понад 45% дорослих українців

За добу 9 грудня провакциновано 157 728 людей.

Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Станом на 10 грудня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 26 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 12 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 9 грудня 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 26 284 188 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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