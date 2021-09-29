Вакцинація від коронавірусу: щеплення принаймні однією дозою вже отримали майже 7 млн українців

Вакцинація від коронавірусу: щеплення принаймні однією дозою вже отримали майже 7 млн українців

За добу 28 вересня провакциновано 132 246 людей.

Станом на 29 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 12 491 987 щеплень.

Про це повідомляє МОЗ.

"132 246 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 28 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані - 57 058 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад;

3 063 пункти щеплення;

345 центрів вакцинації.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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