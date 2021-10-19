Вакцинація від коронавірусу: щеплення принаймні однією дозою вже отримали понад 8 млн українців

За добу 18 жовтня провакциновано 193 069 людей.

Станом на 19 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 14 639 324 щепленння. Від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу в Україні проти COVID-19 вакциновано 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані - 83 402 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 639 324 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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