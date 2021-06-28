Вакцинація від коронавірусу: у МОЗ назвали добову та загальну кількість щеплених українців

Вакцинація від коронавірусу: у МОЗ назвали добову та загальну кількість щеплених українців

За добу 27 червня провакциновано 18 631 людину.

Станом на 28 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 2 484 766 осіб.

Про це повідомляє МОЗ.

"18 631 людину щеплено проти COVID-19 за добу 27 червня 2021 року. Одну дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані - 7 590 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 904 880 людей, з них отримали 1 дозу – 1 904 878 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 484 766 щеплень", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

123 мобільні бригади,

241 пункт щеплення;

83 центри вакцинації.

Станом на 27 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 749 035 людей.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

Також читайте Степанов заявив про збільшення вдвічі поставок вакцини Pfizer: скільки доз препарату отримає Україна

В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech - 117 тисяч доз, 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня з Київської області. 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. Цей препарат Україна отримала безкоштовно у рамках механізму COVAX. Партія препарату - це 367 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. Так, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Наскільки затребувана вакцинація в будні дні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання