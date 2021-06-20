Вакцинація від коронавірусу: у МОЗ назвали кількість щеплених українців станом на 20 червня

За добу 19 червня провакциновано 25 603 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 722 327 людей.

Про це повідомляє МОЗ.

За останню добу одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані - 3 987 людей.

Протягом доби працювали:

214 мобільних бригад,

362 пункти щеплення;

46 центрів вакцинації.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 червня

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Нагадаємо, CША інвестують понад 3 мільярди доларів у пігулки від коронавірусу. Пігулки також можуть стати захистом від нових штамів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання