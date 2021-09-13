Вакцинація від коронавірусу в Україні: дві дози щеплення отримали вже понад 4,8 млн людей

Вакцинація від коронавірусу в Україні: дві дози щеплення отримали вже понад 4,8 млн людей

За добу 12 вересня провакциновано 45 148 людей.

Станом на 13 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 10 710 944 щеплення.

Про це повідомляє МОЗ.

"За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. 45 148 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 12 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані - 28 218 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

300 мобільних бригад;

1 004 пункти щеплення;

353 центри вакцинації.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech - 117 тисяч доз, 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня. Вакцинація цим препаратом стартувала 18 квітня з Київської області. 23 квітня прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї. Цей препарат Україна отримала безкоштовно у рамках механізму COVAX. Партія препарату - це 367 тисяч доз.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. Так, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що МОЗ уклало договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

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