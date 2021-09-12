Вакцинація від коронавірусу в Україні: названо кількість людей, які отримали щеплення минулої доби

Вакцинація від коронавірусу в Україні: названо кількість людей, які отримали щеплення минулої доби

В Україні у суботу, 11 вересня, щепили від коронавірусу понад 74 тисячі українців

Станом на 12 вересня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено 10 665 796 щеплень. Так, за минулу добу, 11 вересня, у регіонах вакцинували 74 444 осіб від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Уточнюється, що одну дозу отримали 29 170 людей, повністю імунізовані - 45 274 людини. Впродовж доби в Україні працювали 579 мобільних бригад, 1 722 пункти щеплення; 383 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії вже щеплено 5 889 812 людей, з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 665 796 щеплень.

"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - нагадали у МОЗ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, скільки вакцин очікується у вересні та коли може статись спалах COVID-19.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наразі МОЗ розробляє менш жорсткі норми, які стосуватимуться у разі локдауну вакцинованих громадян.

Ігор Кузін: "Вакцинація не є приводом, аби скасовувати масковий режим"

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