Вакцинація від коронавірусу в Україні: названо кількість щеплень, проведених за минулу добу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: названо кількість щеплень, проведених за минулу добу

За добу 6 жовтня провакциновано понад 122 тисячі українців.

Станом на 7 жовтня 2021 року в Україні вже проведено 13 302 370 щеплень проти коронавірусу.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Так, за минулу добу 6 жовтня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 122 298 людей. Зокрема, одну дозу отримали 59 428 громадян, повністю імунізовані (дві дози) - 62 870 осіб.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 360 202 людини, з них отримали одну дозу – 7 360 200 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 942 170 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 302 370 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Також протягом минулої доби працювали 914 мобільних бригад, 3 038 пунктів щеплення; 351 центр вакцинації.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість рекомендації так званого бустерного щеплення від COVID-19 для повністю вакцинованих. Але кінцеве рішення буде дещо пізніше. Наразі в пріоритеті МОЗ є вакцинація літніх людей та, як наслідок, досягнення колективного імунітету.

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