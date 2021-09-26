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Вакцинація від коронавірусу в Україні: скількох людей щепили за минулу добу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: скількох людей щепили за минулу добу

Associated Press

Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу, наголошують у МОЗ.

В Україні проти коронавірусу за добу 25 вересня вакциновано 64 221 людину.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ.

Так, одну дозу отримали 38 778 людей, повністю імунізовані - 25 443 людини.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 759 691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 443 521 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 203 210 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1 880 пунктів щеплення; 373 центри вакцинації. 

"Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - наголошується в повідомленні.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Також у МОЗ розповіли, що захворіти повторно коронавірусом після одужання є ризик через 3-5 місяців. Утім, є випадки повторного інфікування з інтервалом у 1,5 місяця. 

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