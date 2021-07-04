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Вакцинація від коронавірусу в Україні: стало відомо, скільки щеплень провели за минулу добу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: стало відомо, скільки щеплень провели за минулу добу

Associated Press

За минулу добу понад 38 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу.

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 38 857 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Одну дозу отримали 21 489 людей, повністю імунізовані - 17 368 людей. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, а також 125 центрів вакцинації.

У МОЗ інформують, що від початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україні провели 2 901 017 щеплень:

  • одну дозу отримали – 2 059 726 людей
  • дві дози отримали – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Кількість щеплень (1 доза):

  • м. Київ – 2802
  • Вінницька область – 310
  • Волинська область – 765
  • Дніпропетровська область – 1255
  • Донецька область – 605
  • Житомирська область – 1163
  • Закарпатська область – 247
  • Запорізька область – 626
  • Івано-Франківська область – 438
  • Київська область – 1763
  • Кіровоградська область – 775
  • Луганська область – 179
  • Львівська область – 1757
  • Миколаївська область – 460
  • Одеська область – 535
  • Полтавська область – 1155
  • Рівненська область – 619
  • Сумська область – 838
  • Тернопільська область – 396
  • Харківська область – 1172
  • Херсонська область – 836
  • Хмельницька область – 569
  • Черкаська область – 1144
  • Чернівецька область – 155
  • Чернігівська область – 530

 Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках. Якщо перше щеплення було закордонною вакциною Moderna, якої не має в Україні, тоді можна використовувати Pfizer, якщо є дефіцит вакцини AstraZeneca, або під час першого щеплення були небажані реакції, тоді як другу дозу можуть використовувати Pfizer.

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