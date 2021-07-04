Вакцинація від коронавірусу в Україні: стало відомо, скільки щеплень провели за минулу добу

За минулу добу понад 38 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу.
Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 38 857 осіб.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
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Одну дозу отримали 21 489 людей, повністю імунізовані - 17 368 людей. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, а також 125 центрів вакцинації.
У МОЗ інформують, що від початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україні провели 2 901 017 щеплень:
- одну дозу отримали – 2 059 726 людей
- дві дози отримали – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).