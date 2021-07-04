Вакцинація від коронавірусу в Україні: стало відомо, скільки щеплень провели за минулу добу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: стало відомо, скільки щеплень провели за минулу добу

За минулу добу понад 38 тисяч українців зробили щеплення від коронавірусу.

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували 38 857 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Одну дозу отримали 21 489 людей, повністю імунізовані - 17 368 людей. Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплення, а також 125 центрів вакцинації.

У МОЗ інформують, що від початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україні провели 2 901 017 щеплень:

одну дозу отримали – 2 059 726 людей

дві дози отримали – 841 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Кількість щеплень (1 доза): м. Київ – 2802

Вінницька область – 310

Волинська область – 765

Дніпропетровська область – 1255

Донецька область – 605

Житомирська область – 1163

Закарпатська область – 247

Запорізька область – 626

Івано-Франківська область – 438

Київська область – 1763

Кіровоградська область – 775

Луганська область – 179

Львівська область – 1757

Миколаївська область – 460

Одеська область – 535

Полтавська область – 1155

Рівненська область – 619

Сумська область – 838

Тернопільська область – 396

Харківська область – 1172

Херсонська область – 836

Хмельницька область – 569

Черкаська область – 1144

Чернівецька область – 155

Чернігівська область – 530 Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках. Якщо перше щеплення було закордонною вакциною Moderna, якої не має в Україні, тоді можна використовувати Pfizer, якщо є дефіцит вакцини AstraZeneca, або під час першого щеплення були небажані реакції, тоді як другу дозу можуть використовувати Pfizer. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: у МОЗ дозволили комбінувати вакцини різних виробників

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